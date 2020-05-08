В выходные дни хочется побаловать своих домашних оригинальными необычными блюдами. Приготовьте воздушные сырники в духовке в силиконовых корзинках с банановой начинкой. Вы потратите ненамного больше времени, чем обычно, а результат вас приятно удивит.

Советы

Блюдо готовится без яиц. Заменить их в выпечке можно на смесь кукурузного крахмала с водой.

При выборе творога отдайте предпочтение свежему зернистому продукту средней жирности без лишней влаги.

В качестве загустителя можно добавить манку семолину из твердых сортов пшеницы или крахмал.

Для начинки потребуется спелый банан. Подчеркнуть молочный вкус изделий можно ароматными добавками – кардамоном, цедрой, миндальным концентратом или ванилью по вашему выбору. Для посыпки рекомендую использовать сухое кокосовое молоко или сливки.

Ингредиенты:

творог – 250 – 300 грамм;

манка – 2 столовые ложки;

мед – 1 – 1,5 столовые ложки;

разрыхлитель – 1 чайная ложка;

кардамон – 1 чайная ложка;

ваниль – на кончике ножа;

цедра цитрусовых – 1 чайная ложка;

кукурузный крахмал – 1 столовая ложка;

банан – 1 штука;

разрыхлитель – 1 чайная ложка;

сухие кокосовые сливки – 1 чайная ложка

соль – щепотка.

Как приготовить банановые сырники в духовке

Творог выложить в миску для перемешивания, добавить мёд.

Всыпать разрыхлитель, соль и специи. Размять вилочкой массу.

Приготовить веганское яйцо. Смешать крахмал с двумя столовыми ложками кипяченой воды комнатной температуры. Ввести в творожную массу.

Добавить манку, перемешать и оставить на 15-20 минут.

Банан очистить и нарезать ломтиками толщиной 0,5 – 0,8 см.

Силиконовые формы заполнить творожной массой наполовину.

Разложить бананы.

Заполнить формы доверху.

Выпекать сырники в духовке 180 – 190 градусов до приятного золотистого цвета. Для того чтобы они не пригорели снизу, формочки можно поставить в сковороду с водой.

Изделия остудить на дощечке. Достать из формочек.

Выложить сырники на тарелку для подачи, украсить кружочками бананов и посыпать кокосовыми сливками.

Подать блюдо к столу. У сырников пористая мягкая структура, сладкий вкус, с молочным послевкусием и с ароматом добавок и начинки. Дополнить подачу можно свежезаваренный зелёным чаем или ореховым молоком Изделия вкусны в горячем и холодном виде. Сырники лучше не готовить впрок, при хранении они теряют свои вкусовые качества.

Сырники с рисовой мукой в духовке

Ингредиенты

Желтки куриные 1 шт.

Масло подсолнечное рафинированное 15 мл

Мука рисовая 20 г

Сахар 15 г

Соль 1 г

Творог 220 г

ПП сырники с рисовой мукой в духовке

Сырники — блюдо простое, но достаточно популярное у кулинаров, ведь готовятся они из полезного творога. Чаще всего сырники обжаривают на сковороде, но не менее вкусными получатся сырники, приготовленные на пару или в духовке. А кроме того, такие сырники получаются ещё и более полезными.

Приготовим сегодня сырники в духовке с рисовой мукой. Для того, чтобы сырники хорошо держали форму и не расплылись при выпечке, используйте очень сухой творог средней жирности.

Из предложенного количества творога получится 8 сырников среднего размера.

Как приготовить “Сырники с рисовой мукой в духовке” пошагово с фото в домашних условиях

Шаг 1 Для работы нам понадобится творог, желток, подсолнечное масло, соль, сахар, рисовая мука.

Шаг 2 220 грамм сухого творога, жирностью 5%, размять вилкой и перемешать вместе с сахаром (15 г) и солью (1 г).

Шаг 3 Вмешать 1 желток.

Шаг 4 Добавить 20 грамм рисовой муки и тщательно перемешать.

Шаг 5 Разделить тесто на 8 кусочков и сформировать круглые сырники.

Шаг 6 Противень смазать подсолнечным маслом (1 ст. л.). Выложить сырники на противень.

Шаг 7 Выпекать при 180 °С 10 минут, а затем перевернуть на вторую сторону и готовить ещё 4-5 минут. Сырники готовы к подаче.

Низкокалорийные пп сырники: вкусные рецепты на каждый день

Вкусные диетические сырники можно приготовить и в духовке. В этом случае рецепт почти не отличается от классического.

Требуемые ингредиенты:

150-200 грамм творога;

1 куриное яйцо;

40 грамм муки.

Творог тщательно перетрите через сито, чтобы сделать сырники более нежными и воздушными. Вместо сита можно также использовать блендер. Протертый творог выложите в большую миску, добавьте яйцо, муку и тщательно перемешайте. При желании можно добавить немного ванилина, чтобы придать готовому блюду более насыщенный вкус. Перемешайте все компоненты до однородной массы, сформируйте из нее небольшие колобки и обваляйте в муке.

Затем выложите готовые сырники на противень и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Выпекать сырники нужно в течение 25-35 минут, пока не появится золотистая корочка.

Перед подачей можно полить готовые сырники фруктовым соусом. Для этого нужно перетереть блендером любые фрукты или ягоды и смешать их с обезжиренным йогуртом.

ПП сырники с бананом

творог 200 г

сахарозаменитель 2 г

рисовая мука 50 г

банан 1 шт

яйцо 1 шт

соль 1 г

сметана для подачи 50 г

Если вы решили приготовить сырники с бананом в духовке, то для этого нужно приготовить творожную массу. Затем на противень расстелить пергаментную бумагу и выложить скатанные из творожной массы диетические творожные сырники. После чего нужно выпекать пп сырники в духовке 20 минут при температуре 180 градусов. Приготовленные пп сырники из творога в духовке намного полезнее, чем обжаренные на сковороде с точки зрения правильного питания и диетологии.

Диетические сырники в духовке без муки и сахара

Ингредиенты на 6 порций:

Творог 350 г.

Яйца 1 шт.

Курага 30 г.

Ванилин 0.5 чайн.л.

Пошаговое приготовление

Подготовить ингредиенты. Для приготовления диетических сырников в духовке нам понадобится: творог малой жирности (желательно не выше 5%), крупное яйцо или 2 маленьких, ванилин (у меня ванилин интенсив), курага по желанию.

Курагу вымыть, обсушить. Порезать на небольшие кусочки. Курагу можно заменить изюмом. Но желательно что-то их этого, ведь сахар в сырники не добавляется. Без кураги будет совсем пресно.

Желток отделить от белка. Желток добавить в творог и хорошо перемешать до однородности. Если масса получается слишком крутой и плотной, можно добавить немного молока. А можно не добавлять и формировать сырники руками.

Белок взбить в пышную устойчивую пену.

Аккуратно лопаткой подмешать белок в творожную массу, стараясь не осадить взбитые белки.

Все перемешать.

Курагу добавить к творогу. Снова перемешать до однородности.

Выложить получившуюся массу в силиконовые формочки. Выпекать сырники в предварительно разогретую до 180°С духовку около 30 минут. Вынуть сырники из духовки. Подавать горячими. Приятного аппетита!

Кстати диетологи не советуют употреблять совсем уж обезжиренный творог. Пользы организму от него маловато. Все же еда должна содержать определенное количество жиров, белков и углеводов, а также витамины и микроэлементы. А иначе можно сбросить вес, но при этом получить массу других проблем в виде анемии, дефицита кальция и прочих “прелестей” подобных диет. Все должно быть в меру. Например, не есть вкусную, но жутко жирную и углеводную творожную массу (в ее составе взбитые творог и сливочное масло), но вот творог от 5 до 9% жирности вполне можно себе позволить. Вместо сахара добавить свежие или сушеные фрукты. Получится не менее вкусно и питательно.

Сырники пп на овсяной муке

Ингредиенты рецепта «Сырники пп на овсяной муке»:

Творог 5% – 500 гр.

Овсяная мука – 3 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Сахарозаменитель (фит-парад) – 4 гр.

Изюм – 50 гр.

Рецепт

Изюм промыть и залить кипятком на 5-10 минут. Воду слить и обсушить изюм салфеткой.

В глубокую миску выложить творог, яйца, овсяную муку, сахарозаменитель и хорошо перемешать с помощью блендера.

К творожной массе добавить изюм, перемешать.

Из творожной массы сформировать сырники и обвалять в муке.

Сковороду разогреть и жарить сырники на сухой сковороде на медленном огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Пищевая ценность блюда «Сырники пп на овсяной муке» (на 100 грамм):

Калории: 158.3 ккал.

Белки: 15.1 гр.

Жиры: 5.7 гр.

Углеводы: 11.8 гр.

ПП-сырники на кукурузной муке

Диетические сырнички лучше всего запекать в духовке. Их можно обжарить на сковороде с антипригарным покрытием, но именно запеченные максимально соответствуют принципам правильного питания.

Продукты на 1 порцию:

200 г творога средней жирности

1 яичный белок

1,5 ст.л. кукурузной муки

ванилин — щепотка

сахарозаменитель (у меня фитпарад) — по вкусу

0,5 ст.л. рисовой муки для обваливания

1 ч. л. растительного масла для смазывания

банан — для подачи

Пошаговое приготовление:

Всё делаем, как и в предыдущем рецепте. То есть смешиваем творог, кукурузную муку, сахзам, ванилин и яичный белок.

Влажными руками формируем сырнички, обваливаем в рисовой муке.

Выкладываем на пергамент, чуть смазанный растительным маслом. Аккуратно смазываем маслом и верх сырников. Это нужно для красивой румяной корочки.

Запекаем в духовке 20 минут при температуре 180-200 градусов.

Подавать вкусно с бананом.

Сырники с изюмом ПП вариант

Ингредиенты

550 гр Творог 5%

1 шт Яйцо

60/70 гр Мука рисовая (зависит от вашего творога)

По вкусу ваниль

По вкусу подсластитель(у меня фит парад 5 саше) или сахар

65 гр изюм

Как приготовить

Замочить изюм на 15 минут в воде.затем воду слить и выложить изюм на бумажное полотенце,чтобы стекла оставшаяся вода.

Творог,яйцо,подсластитель и ваниль размять вилкой. Я не перебиваю блендером. Но обращаю внимание на то, что мой творог очень качественный и нежный добавить муку и все перемешать до однородности.добавить в получившуюся массу изюм.

Я люблю небольшие сырники.скатываю из шарика теста колбаску,приминаю с двух сторон между ладонями и формирую красивые шайбочки) ни в чем не обваливаю,жарю на антипригарной сковороде,предварительно хорошо разогретой,с двух сторон под крышкой.но если уж задумали жарить на масле-рекомендую воспользоваться кокосовым(ну или любым другим,правда калорийность увеличиться).

Подавать с домашней сметаной.если вы не приверженцы правильно питания,то подойдёт любой топинг от джема и сгущенки до взбитых сливок,мёда и ягод.

Сырники с кокосовой мукой

Какие только сырники не готовят! Предлагаю приготовить сырники с кокосовой мукой. Конечно, это недешевое удовольствие, но поверьте, результат того стоит. Сырники получаются с тонким ароматом кокоса.

Описание приготовления:

Можно добавить в такие сырники изюм или другие сухофрукты. Если же у вас нет кокосовой муки, а приготовить кокосовые сырники хочется, то добавьте муку обычную, просто увеличьте количество кокосовой стружки.

Ингредиенты:

Творог — 200 Грамм

Желток яичный — 1 Штука

Сахар — 1 Ст. ложка

Соль — 1 Щепотка

Кокосовая стружка — 1 Ст. ложка

Мука кокосовая — 1 Ст. ложка

Масло растительное — 1 Ст. ложка

Количество порций: 4

Как приготовить “Сырники с кокосовой мукой”

1. Творог разомните вилкой. Если творог крупинками, протрите его через сито.

2. Добавьте сахар, соль, яйцо. Перемешайте.

3. Добавьте кокосовую муку и кокосовую стружку.

4. Формируйте небольшие сырники, обваливайте их в муке.

5. Обжаривайте на сковороде с добавлением масла до золотистого цвета и готовности.

6. Приятного аппетита!